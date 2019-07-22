Жители подтопленных районов Иркутской области получили более 1 тыс. новых паспортов

22.07.19 06:00

© РИА Новости. Нина Зотина

22 июля. Interfax-Russia.ru - Полиция выдала более 1 тыс. новых паспортов жителям Иркутской области, потерявшим документы во время наводнения, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"На сегодняшний день все граждане, обратившиеся в органы внутренних дел с сообщением об утрате в результате наводнения получили новые документы. Пострадавшим выдан 1005 паспортов, 62 водительских удостоверения и 50 ПТС (паспорт транспортного средства - ИФ)", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники полиции сейчас осуществляют плановую выдачу документов, замена которых необходима в связи с истечением срока действия.

"При поступлении заявлений от граждан подобные услуги предоставляются незамедлительно", - отмечает пресс-служба.