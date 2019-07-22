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22.07.19 14:08
Третьяковка рассчитывает на строгое наказание похитителя картины Куинджи
"Я думаю, что выскажу общее мнение, в том числе руководства галереи: мы бы хотели, чтобы наказание было строгим", - заявила юрист Третьяковки Юлия Иващук на заседании Замоскворецкого суда в ходе допроса в качестве представителя потерпевшего.
Она пояснила, что гражданский иск Третьяковкой пока заявлен не был и решение о его предъявлении пока не принято.
Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходила выставка художника "Магия цвета". Преступник снял полотно со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.
Утром 28 января в поселке Заречье Московской области по подозрению в хищении картины был задержан 32-летний уроженец Крыма Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была найдена полицейскими.
Чуприкову, арестованному 29 января 2019 года, вменяется хищение особо ценного предмета, повлекшем его порчу, уничтожение или разрушение (п. "в" ч. 2 ст. 164 УК РФ).
При этом изначально следствие полагало, что он действовал составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группы - впоследствии это признак был исключен из его обвинения. Согласно окончательной фабуле дела, Чуприков действовал, "реализуя внезапно возникший корыстный преступный умысел".
Потерпевшими по уголовному делу признаны министерство культуры в части нанесения материального ущерба и Третьяковка, которая понесла вред деловой репутации.
Чуприков объяснял свой поступок желанием привлечь к себе внимание. По словам его адвоката Светланы Горбуновой, он добровольно возместил стоимость восстановительных работ с картиной в размере 13 тыс. рублей.
"Он выплатил 13 тыс. рублей за восстановительные работы", - сказала Горбунова журналистам.
К рассмотрению уголовного дела в отношении Чуприкова Замоскворецкий суд Москвы приступил в понедельник.
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