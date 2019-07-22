Третьяковка рассчитывает на строгое наказание похитителя картины Куинджи

22.07.19 14:08

© РИА Новости. Григорий Сысоев

22 июля. Interfax-Russia.ru - Третьяковская галерея надеется, что Денису Чуприкову, обвиняемому в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", будет назначено строгое наказание, заявила в суде представитель учреждения, передал корреспондент "Интерфакса".

"Я думаю, что выскажу общее мнение, в том числе руководства галереи: мы бы хотели, чтобы наказание было строгим", - заявила юрист Третьяковки Юлия Иващук на заседании Замоскворецкого суда в ходе допроса в качестве представителя потерпевшего.

Она пояснила, что гражданский иск Третьяковкой пока заявлен не был и решение о его предъявлении пока не принято.

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходила выставка художника "Магия цвета". Преступник снял полотно со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Утром 28 января в поселке Заречье Московской области по подозрению в хищении картины был задержан 32-летний уроженец Крыма Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была найдена полицейскими.

Чуприкову, арестованному 29 января 2019 года, вменяется хищение особо ценного предмета, повлекшем его порчу, уничтожение или разрушение (п. "в" ч. 2 ст. 164 УК РФ).

При этом изначально следствие полагало, что он действовал составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группы - впоследствии это признак был исключен из его обвинения. Согласно окончательной фабуле дела, Чуприков действовал, "реализуя внезапно возникший корыстный преступный умысел".

Потерпевшими по уголовному делу признаны министерство культуры в части нанесения материального ущерба и Третьяковка, которая понесла вред деловой репутации.

Чуприков объяснял свой поступок желанием привлечь к себе внимание. По словам его адвоката Светланы Горбуновой, он добровольно возместил стоимость восстановительных работ с картиной в размере 13 тыс. рублей.

"Он выплатил 13 тыс. рублей за восстановительные работы", - сказала Горбунова журналистам.

К рассмотрению уголовного дела в отношении Чуприкова Замоскворецкий суд Москвы приступил в понедельник.