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22.07.19 15:26
Медведев пообещал обеспечить координацию ведомств в вопросе ветбезопасности
В ходе совещания о стимулировании экспорта сельскохозяйственной продукции гендиректор группы компаний "АгроПромкомплектация" Сергей Новиков попросил премьера дать дополнительные указания, чтобы не допустить ухудшения ветеринарной ситуации.
"Мы добились успеха в мясном животноводстве, прежде всего, (в производстве - ИФ) свинины и птицы, но мы можем достаточно быстро растерять весь этот успех в случае неконтролируемого ухудшения ветеринарной эпизодической ситуации у нас в стране. Главное, что мешает этому вопросу - высокий уровень разобщенности различных ведомств", - сказал Новиков.
"Можем мы попросить вас дать дополнительные указания всем ведомствам, чтобы максимально быстро и результативно консолидировать усилия во всем комплексе вопросов, связанных с ветеринарной безопасностью в стране?" - добавил он.
"Безусловно, попросить можете. Считайте, что уже попросили. Дополнительные указания я естественно дам. Это ключевая вещь", - сказал Медведев
Премьер пообещал постараться обеспечить дополнительную координацию между ведомствами по этому вопросу.
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