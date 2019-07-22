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Медведев пообещал обеспечить координацию ведомств в вопросе ветбезопасности

© РИА Новости. Сергей Гунеев
22 июля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал принять меры, чтобы обеспечить координацию между ведомствами в части ветеринарной безопасности.

В ходе совещания о стимулировании экспорта сельскохозяйственной продукции гендиректор группы компаний "АгроПромкомплектация" Сергей Новиков попросил премьера дать дополнительные указания, чтобы не допустить ухудшения ветеринарной ситуации.

"Мы добились успеха в мясном животноводстве, прежде всего, (в производстве - ИФ) свинины и птицы, но мы можем достаточно быстро растерять весь этот успех в случае неконтролируемого ухудшения ветеринарной эпизодической ситуации у нас в стране. Главное, что мешает этому вопросу - высокий уровень разобщенности различных ведомств", - сказал Новиков.

"Можем мы попросить вас дать дополнительные указания всем ведомствам, чтобы максимально быстро и результативно консолидировать усилия во всем комплексе вопросов, связанных с ветеринарной безопасностью в стране?" - добавил он.

"Безусловно, попросить можете. Считайте, что уже попросили. Дополнительные указания я естественно дам. Это ключевая вещь", - сказал Медведев

Премьер пообещал постараться обеспечить дополнительную координацию между ведомствами по этому вопросу.

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