Мосгорсуд до ноября оставил сестер Хачатурян под запретом определенных действий

23.07.19 13:55

© РИА Новости. Виталий Белоусов

23 июля. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд на три месяца продлил запрет определенных действий троим сестрам Хачатурян, обвиняемым по резонансному уголовному делу об убийстве отца, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Судом удовлетворены ходатайства органов следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемых Хачатурян на срок до 28 октября 2019 года каждой", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, девушкам запрещено покидать квартиры, где они живут, с 21:00 до 7:00, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Также им нельзя давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.

В июле прошлого года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Останкинский суд Москвы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Столичный Басманный суд 27 сентября 2018 года по ходатайству следствия освободил из-под стражи всех троих сестер, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий.

В июне 2019 года расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

При этом, согласно окончательной фабуле дела, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми.

В рамках указанной квалификации сестры не признают вину. Их адвокаты настаивают на том, что их уголовное преследование должно быть прекращено.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле нынешнего года были выделены в отдельное производство из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия.