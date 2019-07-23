Пляски на костях: эксперты опровергли теории СМИ о причинах катастрофы глубоководной станции
  
Не поделили небо: Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
   
Без отдыха: в Хабаровском крае спасают детей из сгоревшего палаточного лагеря
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
23.07.19 13:55

Мосгорсуд до ноября оставил сестер Хачатурян под запретом определенных действий

© РИА Новости. Виталий Белоусов
23 июля. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд на три месяца продлил запрет определенных действий троим сестрам Хачатурян, обвиняемым по резонансному уголовному делу об убийстве отца, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Судом удовлетворены ходатайства органов следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемых Хачатурян на срок до 28 октября 2019 года каждой", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, девушкам запрещено покидать квартиры, где они живут, с 21:00 до 7:00, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Также им нельзя давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.

В июле прошлого года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Останкинский суд Москвы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Столичный Басманный суд 27 сентября 2018 года по ходатайству следствия освободил из-под стражи всех троих сестер, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий.

В июне 2019 года расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

При этом, согласно окончательной фабуле дела, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми.

В рамках указанной квалификации сестры не признают вину. Их адвокаты настаивают на том, что их уголовное преследование должно быть прекращено.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле нынешнего года были выделены в отдельное производство из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.07.19 14:49
Свыше 4,5 тыс. москвичей тестируют систему электронного голосования на выборах в Мосгордуму
.
  23.07.19 14:25
Памфилова: митинги не влияют на решения ЦИК
.
  23.07.19 10:29
Чемпионат мира по воркауту пройдет 27 июля в "Лужниках"
.
  23.07.19 08:55
В усадьбе Братцево началась реставрация церкви Покрова Пресвятой Богородицы
.
  22.07.19 14:08
Третьяковка рассчитывает на строгое наказание похитителя картины Куинджи
.
  22.07.19 13:39
Гидрометцентр: настоящее лето пришло в Москву на один день
.
  22.07.19 13:28
Стипендии имени Станислава Говорухина утвердили для студентов-режиссеров ВГИК
.
  22.07.19 11:02
На станции метро "Окская" в Москве создадут иллюзию реки
.
  22.07.19 08:25
Госдума намерена уточнить мандат ЦБ в вопросах экономического роста в РФ
.
  19.07.19 14:58
"Битва тортов" пройдет в парке Горького в субботу


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket