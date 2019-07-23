Свыше 4,5 тыс. москвичей тестируют систему электронного голосования на выборах в Мосгордуму

23.07.19 14:49

© РИА Новости. Нина Зотина

23 июля. Interfax-Russia.ru - Чуть более 4,5 тысяч жителей столицы во вторник принимают участие в повторном тестировании системы электронного голосования, которая будет применяться на предстоящих 8 сентября выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва.

"4,5 тыс. избирателей подтвердили своё участие в тестировании. Через 3 часа после начала голосования явка составила 45%. Наша задача, чтобы тест прошёл не удачно, а неудачно. Нам нужно понять, какие ещё проблемы могут возникнуть", - сообщил журналистам зампред Общественной палаты Москвы, главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов журналистам.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко напомнил, что нынешнее тестирование второе, в первом, прошедшем 11 июля, ронялись участие около тысячи студентов.

"За прошедшую неделю мы попытались исправить технические сбои, которые были, например, связанные с сотовыми операторами. Сейчас эта проблема исправлена", - рассказал он.

В частности, по словам Костырко, в прошлый раз были случаи, когда человек не получал подтверждающего смс, без чего не мог получить электронный бюллетень для голосования.

"Есть и другие моменты. По итогам и этого теста сделаем выводы, какие технические моменты необходимо усилить", - сказал он.

Во время тестирования, которое проходит во вторник с 8:00 до 20:00, его участникам предлагается ответить на вопрос, что нужно делать с бездомными собаками и кошками. Среди предлагаемых вариантов ответов: стерилизовать и отпускать, отлавливать и помещать в приют, разрешать усыплять, ничего не делать, стимулировать граждан брать питомцев домой.

Эксперимент по электронному голосованию пройдёт 8 сентября в трёх одномандатных округах на выборах в Мосгордуму из 45: в 1-м, 10-м и 30-м. Избиратели, зарегистрированные в этих округах, также могут проголосовать и традиционным способом на участках.