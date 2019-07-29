Путин попросил главу ФАС проверить жалобы россиян на рост тарифов ЖКХ

29.07.19 14:29

© РИА Новости. Алексей Никольский

29 июля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин обратил внимание главы ФАС Игоря Артемьева на жалобы россиян, связанные с необоснованным ростом тарифов в сфере ЖКХ, и попросил главу федеральной службы проверить соответствующие решения в регионах.

В ходе встречи с Артемьевым в Кремле Путин отметил, что во время последней "Прямой линии" было много жалоб на необоснованный, как считают граждане, рост тарифов во многих регионах РФ. "Прошу обратить на это особое внимание, а потом поговорим по другим вопросам", - сказал Путин.

На замечание главы ФАС о том, что многолетняя история, позволявшая муниципалитетам и регионам завышать тарифы в сфере ЖКХ, завершена, президент возразил: "Не совсем. Если бы была завершена, люди не жаловались бы на "Прямую линию".

В ходе "Прямой линии", состоявшейся в июне, президенту поступила жалоба из Омска на рост тарифов на вывоз бытового мусора.

"Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни", - отметил глава государства.

Артемьев заверил, что правительство РФ уже много лет не устанавливает тарифы выше инфляции, в основном их размер составляет "инфляция - минус".

Он отметил, что в тех случаях, когда тариф необходимо повышать выше инфляции, требуется согласие ФАС, и служба будет нести перед президентом полную ответственность за свою деятельность. "Та история, которая продолжалась 20 лет в связи с теми законами 90-х годов, завершена", - отметил Артемьев.

Комментируя жалобу из Омска, он пояснил, что это было свежее решение властей. "Оно было принято еще до выхода постановления правительства, оно (постановление - ИФ) только что вышло, но мы уже тогда разобрались в этой ситуации, тариф завышен в два раза, провели расследование, выдали предписания и, соответственно, власти снижают этот тариф в два раза", - сообщил глава ФАС.