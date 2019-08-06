СПЧ: требование прокуратуры отнять ребенка у пришедших на митинг родителей нарушает Семейный кодекс

06.08.19 14:58

© РИА Новости. Владимир Астапкович

6 августа. Interfax-Russia.ru - Требование прокуратуры Москвы лишить прав родителей, пришедших на митинг 27 июля с ребенком, противоречит российскому законодательству, заявила председатель комиссии по социальным правам Совета при президенте РФ по правам человека Ирина Киркора.

"Основания для лишения родительских прав предусмотрены статьей 69 Семейного кодекса - уклонение от выполнения обязанностей, злоупотребление своими правами, жестокое обращение, хронический алкоголизм, наркомания, совершение умышленного преступление против жизни и здоровья ребенка. Вопрос - на каком основании нахождение вместе с ребенком на несогласованном митинге может являться основанием для лишения родительских прав", - сказала Киркора "Интерфаксу" в понедельник

Она добавила, что подобные действия прокуратуры "нарушают законодательство".

"У нас в саду, школе дети находятся с третьими лицами. Что это за новелла, это репрессивное воздействие государства в отношении лиц, находящихся на несогласованном митинге? Написано - эксплуатация ребенка в ущерб интересам сына. Что это за эксплуатация была, они передали ребенка для чего - для попрошайничества на митинге? Для привлечения внимания?" - отмечает член СПЧ.

Она считает, что в данном случае "прокуратура Москвы заботится об интересах ребенка вопреки интересам ребенка - жить и воспитываться родителями и теми, кому они доверяют ребенка".

Прокуратура Москвы в понедельник потребовала лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированный митинг с годовалым сыном.

"В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда", - отмечается в сообщении.

Таким образом "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", пишет прокуратура.

"Указанные нарушения послужили основанием для направления прокурором в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в суд заявления о лишении родительских прав супругов в отношении малолетнего ребенка", - добавили в пресс-службе.