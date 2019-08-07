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07.08.19 11:21
"Мосгортранс" покупает новых 110 автобусов для перевозки детей и школьников
"Автобусы будут соответствовать самым современным требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Поставку нового транспорта мы планируем до весны 2020 года", - сказал Коновалов журналистам в среду.
По его словам, машины оснастят двигателями класса "Евро 5" или выше, в салоне будут климат-контроль и камеры видеонаблюдения. Каждый автобус сможет вместить 50 пассажиров.
Коновалов пояснил, что новые автобусы будут развозить юных горожан на экскурсии и крупные городские мероприятия.
В пресс-службе "Мосгортранса" уточнили, что сиденья автобусов оснастят ремнями безопасности. В салоне можно будет зарядить мобильный телефон и воспользоваться бесплатным Wi-Fi. На транспортные средства нанесут опознавательные знаки "Перевозка детей".
"За самочувствием водителя будет следить система контроля здоровья. Она также не допустит его к управлению транспортным средством, если зафиксирует запах алкоголя в кабине", - заявили в пресс-службе.
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