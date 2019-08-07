Митрохин обжалует отказ в регистрации кандидатом на выборы в суде

07.08.19 14:36

© РИА Новости. Владимир Астапкович

7 августа. Interfax-Russia.ru - Представитель партии "Яблоко" Сергей Митрохин обжалует отказ в регистрации кандидатом по 43 округу на выборах в Мосгордуму в суде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

Митрохин не будет снова обращаться в Мосгоризбирком, потому что предполагает, что МГИК "проделает тот же трюк" - вместо регистрации отправит его в Окружную комиссию в третий раз.

"Конечно, есть перспектива обращения в ЦИК. Но это очень долго. Вчера мы видели, как она разбирается с вопросами о регистрации других кандидатов: всем было отказано. Никакой надежды на то, что ЦИК проявит хоть какую-то объективность в отношении моих подписей, у меня нет. В этих условиях у меня единственный путь, как мне кажется, на который хоть как-то можно рассчитывать, это судебная система. Хотя, конечно, к ней тоже никакого доверия нет", - цитирует Митрохина пресс-служба.

Во вторник рабочая группа ОИК 43 округа повторно рекомендовала отказать Сергею Митрохину в регистрации. Ранее его жалобу удовлетворил МГИК. На заседании председатель окружной избирательной комиссии Ирина Вялых напомнила, что изначально окружной избирательной комиссией из 4940 поданных подписей избирателей в поддержку Митрохина 618 были признаны недействительными, что составляет 12,51% от их общего числа. По ее словам, при повторном рассмотрении вопроса недостоверными и недействительными признаны 489 подписей.

Накануне рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в регистрации пяти кандидатам, в числе которых выдвиженец "Яблока" Елена Русакова.