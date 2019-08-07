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ЦИК России официально отказался регистрировать Гудкова и Соболь кандидатами в МГД

© РИА Новости. Илья Питалев
7 августа. Interfax-Russia.ru - Центризбирком РФ официально отказал лидеру Партии перемен Дмитрию Гудкову (5 округ) и юристу ФБК Любови Соболь (43 округ) в регистрации кандидатами в Мосгордуму.

Гудкову для регистрации не хватило 298 подписей, Соболь - 231.

Глава штаба Дмитрия Гудкова (сам он не присутствует на заседании так как отзывает административный арест акцию в поддержку независимых кандидатов 27 июля - ИФ) Виталий Венидиктов сообщил, что на проведение почерковедческой экспертизы представителей кандидата не пригласили. Заключение Венидиктову выдали за два часа до заседания, потому что экспертиза была завершена поздно вечером, то есть уже после того, как рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать Гудкову в регистрации.

"Заключение повторной почерковедческой экспертизы, которое было сделано, цитирую, "экспертами более высокого уровня", которые не участвовали в проверке на уровне ОИК и МГИК, состоит из трех листов. Половина первого листа это просто перечисление регалий этих экспертов. В итоге только два абзаца, где они рассмотрели все наши 10 папок с подписями и заключили, что в результате проведенного исследования не менее чем в 499 записях были установлены отдельные совпадения общих и частных признаков подписей. Нет никаких упоминаний о том, какие подписи, какие даты, какие строки, какие папки. На основании этого исследования у нас бракуются подписи. Мы считаем такую экспертизу профанацией", - сказал на заседании Венидиктов.

Представитель Соболь, юрист Александр Помазуев заявил, что ни он, ни кандидат вовсе не получил результатов повторной экспертизы. Им представили ее уже во время обсуждения жалобы Соболь на заседании: согласно ей, подчерковеды забаковали 388 подписей.

Накануне рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать Соболь в регистрации. Политик представила результаты заказанной ею почерковедческой экспертизы, выполненной ООО "Версия", так как значительное число подписей было забраковано почерковедами МВД. Элла Памфилова сообщила, что при такой экспертизе "всегда оцениваются подлинники", в то время как "Версия" за неимением оригиналов оценивали копии. По данным Памфиловой, экспертиза подписей обошлась Соболь примерно в 3,6 млн рублей. Выполнение экспертизы за деньги "позволяет предположить", по словам Памфиловой, ангажированность ее результатов. Таким образом, ЦИК отказался принять экспертизу в качестве аргумента.

"У нас есть серьезные основания полагать, что у вас есть основания взыскать с ООО "Версия" почти 4 млн рублей, которые вы заплатили", - сказала глава комиссии на заседании ЦИК в среду.

Помазуев ответил, что, по его мнению, ООО "Версия" имеет основания подать к ЦИКу иск о защите деловой репутации.

Помимо почерковедческой экспертизы причиной выбраковки подписей стали ошибки в базах МВД (Например, у Гудкова 462 подписи заблокировали почерковеды, 284 - по заключению МВД, еще 83 - по "иным основаниям"). Так, Венидиктов рассказал, что при двух запросах ОИК и одного МГИК по одним и тем же подписям пришли разные результаты. В итоговом протоколе по результатам проверки не указывается, в чем именно допущена ошибка: в имени, адресе или паспортных данных. Сверить же результаты самостоятельно кандидаты заранее не могут: после сдачи подписные листы им не возвращаются из-за содержания в них персональных данных. Сверить результаты представители Гудкова смогли уже в ходе проверки в ЦИКе.

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