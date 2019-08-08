Власти Москвы выделили еще 7,5 млрд рублей на достройку проблемного ЖК "Царицыно"

08.08.19 11:00

© РИА Новости. Илья Питалев

8 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство Москвы приняло решение передать городскому застройщику "Мосотделстрой №1" 7,5 млрд рублей на достройку ЖК "Царицыно", а также достроить ЖК "Марушкино", сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Всего в 2019 году на строительство ЖК "Царицыно" (ул. 6-я Радиальная, вл. 7) будет направлено около 7,5 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Распоряжение столичной мэрии позволит дофинансировать строительство путем приобретения городом дополнительных акций АО "Мосотделстрой № 1".

Кроме того, для достройки ЖК "Марушкино" в поселении Марушкинское новой Москвы власти передадут в уставной капитал АО "Мосотделстрой № 1" свои доли в праве собственности на объект.

"Это позволит городскому застройщику оформить земельно-правовые отношения для достройки жилого комплекса и получить разрешение на строительство", - пояснили в Москомстройинвесте.

Ранее застройщик АО "Мосотделстрой №1" уже получил грант в размере 504 млн рублей из бюджета города на завершение строительства.

При этом председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что это не окончательные суммы, которые будут выделены на достройку обоих жилых комплексов.

Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году. После банкротства застройщика было принято решение о достройке комплекса за счет бюджетных средств Москвы. Объект был передан новому застройщику - АО "Мосотделстрой №1". По каждому из недостроенных корпусов разработана "дорожная карта".

Первые два корпуса ЖК "Царицыно" - 5.2 и 12 уже подготовлены к вводу в эксплуатацию. Еще по пяти корпусам - 1-4 и 11 - итоговые проверки Мосгосстройнадзора запланированы на июль этого года.