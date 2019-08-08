Столичное такси ежедневно перевозит 900 тысяч пассажиров

08.08.19 11:04

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

8 августа. Interfax-Russia.ru-Рынок легального такси в столице вырос более чем в шесть раз за 10 лет, сказал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

"10 лет назад Московское такси было в достаточно плачевном состоянии. В Москве в 2010 году было 7,5 легальных автомобилей, все остальные такси работали без всяких лицензий, договоров, не говоря о минимальном наборе контрольных вещей",- отметил Ликсутов в четверг на VII Международном Евразийском форуме такси.

По его словам, на сегодняшний день количество легальных автомобилей такси увеличилось более чем на 50 тысяч.

"Это рост почти в шесть с лишним раз. Количество пассажиров увеличилось в 20 раз, почти 900 тысяч пассажиров в день",- сказал Ликсутов.