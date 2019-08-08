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08.08.19 14:38
СКР подтвердил блокировку счетов ФБК и более 100 физических и юрлиц
"Судебные постановления о наложении ареста на счета некоммерческих организаций "Фонд борьбы с коррупцией" и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
Движение денежных средств по всем счетам заблокировано, добавили там.
Кроме того, следователи проводят обыски в "Фонде борьбы с коррупцией" по делу об отмывании денег, ряд сотрудников Фонда вызван на допросы.
"Следствие продолжает устанавливать всех лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также его обстоятельств", - подчеркнули в СК.
В ходе обысков, добавили там, изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. "Ряд сотрудников ФБК вызван в СК России для допроса по уголовному делу", - заявили в ведомстве.
Ранее о блокировке счета ФБК, а также его штабов в регионах, сообщила пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.
"Счета ФБК и штабов заблокированы", - написала Ярмыш в своем "Твиттере" в четверг.
Она добавила, что личные счета сотрудников, по которым следствием проводилась проверка по делу о легализации незаконных денежных средств, также заблокированы.
"По решению Пресненского суда наложена обеспечительная мера в виде ареста на счёт ФБК и некоторых сотрудников на сумму 75 млн рублей. Это та сумма, которую считают "отмытой" (не миллиард, как пишет СК). Счёт штабов вообще не фигурирует в этом деле, он заблокирован просто так!" - написала Ярмыш.
В четверг стало известно, что юристы ФБК Вячеслав Гимади, Александр Помазуев и Евгений Замятин будут допрошены в Следственном комитете после обысков по уголовному делу о легализации незаконных доходов.
Ранее в четверг следствие провело ряд обысков у сотрудников ФБК и в офисе фонда в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в 1 млрд рублей, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем (ч. 4 ст. 174 УК РФ).
В "Апологии протеста" заявили, что указанная сумма не упоминается в документах, с которыми при обысках смогли ознакомиться адвокаты сотрудников ФБК.
Дело ведет центральный аппарат СКР.
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