Пожаловались в ФАС: "Лаборатория Касперского" выступила против монополии Apple
  
Выразили протест: Москва считает позицию Токио по Курилам попыткой повлиять на дела РФ
   
Волна на подходе: дамбу на 180 м возвели в Хабаровске для защиты от паводка
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
08.08.19 14:38

СКР подтвердил блокировку счетов ФБК и более 100 физических и юрлиц

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
8 августа. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет подтверждает блокировку счетов "Фонда борьбы с коррупцией" оппозиционера Алексея Навального, судебные ограничения также наложены на счета более сотни физических и юридических лиц.

"Судебные постановления о наложении ареста на счета некоммерческих организаций "Фонд борьбы с коррупцией" и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Движение денежных средств по всем счетам заблокировано, добавили там.

Кроме того, следователи проводят обыски в "Фонде борьбы с коррупцией" по делу об отмывании денег, ряд сотрудников Фонда вызван на допросы.

"Следствие продолжает устанавливать всех лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также его обстоятельств", - подчеркнули в СК.

В ходе обысков, добавили там, изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. "Ряд сотрудников ФБК вызван в СК России для допроса по уголовному делу", - заявили в ведомстве.

Ранее о блокировке счета ФБК, а также его штабов в регионах, сообщила пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.

"Счета ФБК и штабов заблокированы", - написала Ярмыш в своем "Твиттере" в четверг.

Она добавила, что личные счета сотрудников, по которым следствием проводилась проверка по делу о легализации незаконных денежных средств, также заблокированы.

"По решению Пресненского суда наложена обеспечительная мера в виде ареста на счёт ФБК и некоторых сотрудников на сумму 75 млн рублей. Это та сумма, которую считают "отмытой" (не миллиард, как пишет СК). Счёт штабов вообще не фигурирует в этом деле, он заблокирован просто так!" - написала Ярмыш.

В четверг стало известно, что юристы ФБК Вячеслав Гимади, Александр Помазуев и Евгений Замятин будут допрошены в Следственном комитете после обысков по уголовному делу о легализации незаконных доходов.

Ранее в четверг следствие провело ряд обысков у сотрудников ФБК и в офисе фонда в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в 1 млрд рублей, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем (ч. 4 ст. 174 УК РФ).

В "Апологии протеста" заявили, что указанная сумма не упоминается в документах, с которыми при обысках смогли ознакомиться адвокаты сотрудников ФБК.

Дело ведет центральный аппарат СКР.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.08.19 11:36
Москвич Фомин задержан по делу о беспорядках 27 июля
.
  08.08.19 11:28
Пятая часть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие сутки
.
  08.08.19 11:04
Столичное такси ежедневно перевозит 900 тысяч пассажиров
.
  08.08.19 11:00
Власти Москвы выделили еще 7,5 млрд рублей на достройку проблемного ЖК "Царицыно"
.
  07.08.19 16:12
Суд освободил экс-замминистра культуры Пирумова по УДО по "делу реставраторов"
.
  07.08.19 15:39
Студенты, преподаватели и выпускники РГГУ критикуют ректора вуза за угрозы отчислить участников митингов
.
  07.08.19 15:35
В Москве началась рассылка "писем счастья" за езду без полисов ОСАГО
.
  07.08.19 15:06
ЦИК России официально отказался регистрировать Гудкова и Соболь кандидатами в МГД
.
  07.08.19 14:36
Митрохин обжалует отказ в регистрации кандидатом на выборы в суде
.
  07.08.19 13:56
Зюганов инициирует заседание Совета ГД по вопросу иностранного вмешательства в выборы в РФ


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket