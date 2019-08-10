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10.08.19 17:22

Оппозиционный 20-тысячный митинг в центре Москвы завершился без инцидентов

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
10 августа. Interfax-Russia.ru - Согласованный с московскими властями митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму завершился на проспекте Сахарова в 16:30, передает корреспондент "Интерфакса".

Митинг стартовал после 14:00 с небольшой задержкой из-за проблем со звуковой техникой и продолжался более двух часов.

Акция прошла без происшествий. Сотрудники правоохранительных органов не стали препятствовать выступлению репера Face, групп IC3PEAK и "Кровосток", хотя накануне столичные власти не дали согласия на музыкальное сопровождение акции.

Одной из участниц акции стало плохо, ее оперативно доставили к автомобилю "скорой помощи".

В конце митинга прозвучали призывы продолжить акцию "прогулкой" по Москве, хотя правоохранительные органы неоднократно официально предупреждали о недопустимости таких действий и об ответственности за них в соответствии с законом. Выступивший с таким призывом участник митинга Борис Золотаревский был задержан.

По состоянию на 16:00 ГУ МВД по Москве сообщало, что количество участников акции составляет порядка 20 тысяч. По информации организации "Белый счетчик", которая самостоятельно ведет подсчет участников подобных акций, эта цифра превысила 49 тысяч человек. Московские власти согласовали митинг с количеством участников до 100 тысяч человек.

Митинг открыл журналист Леонид Парфенов, который заявил о непрозрачности предвыборной кампании в Мосгордуму, назвав ее "наперсточничеством чистой воды".

Парфенов отдельно остановился на теме участия студентов в акциях оппозиции, выразив возмущение действиями руководителей ряда вузов, пригрозивших молодым людям отчислением.

Незарегистрированный кандидат Сергей Митрохин, выдвигавшийся в Мосгордуму от "Яблока", заявил, что "протест должен стать более политическим и иметь четкие требования". Он потребовал допустить до выборов всех кандидатов, собравших подписи, и отпустить всех задержанных на прошлых акциях.

Ведущая и заявитель митинга в поддержку независимых кандидатов Эльвира Вихарева рассказала о провокационных сообщениях, которые рассылались накануне акции от имени организаторов митинга.

Ранее организаторы митинга разместили в связи с этим сообщение в фейсбуке, в котором говорилось: "Накануне нашего митинга многим москвичам пришли смс с призывом присоединяться к некому "мобильному протесту" вступать в "анонимные силовые группы". "Мы призываем участников митинга игнорировать провокационные призывы. Мы за ненасильственный массовый протест", - гласило заявление.

На митинге в поддержку независимых кандидатов выступили близкие задержанных оппозиционеров, в частности, жена отбывающего административный арест Дмитрия Гудкова Валерия, а так также мать арестованного по обвинению в участии в массовых беспорядках Даниила Конона. Она поблагодарила всех, кто помогает ее семье финансово и юридически, а также поручился за ее сына.

Муниципальный депутат Елена Филина выступила от имени задержанной на 15 суток Юлии Галяминой и призвала отменить выборы 8 сентября. Также на митинге звучали призывы к проведению выборов мэра города, к отставке столичных властей и председателя Мосгордумы.

Также согласованные оппозиционные митинги 10 августа прошли в городах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья. Происшествий не зафиксировано.

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