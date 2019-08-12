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12.08.19 14:48

"Мосгаз" обновил системы газоснабжения более 40 тыс. столичных квартир

© РИА Новости. Александр Кряжев
12 августа. Interfax-Russia.ru - Специалисты АО "Мосгаз" за два года в рамках региональной программы капремонта обновили системы газоснабжения в 370 столичных домах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Работы еще в 152 домах запланированы до конца года", - сказал представитель пресс-службы в понедельник.

Он подчеркнул, что заменено свыше 150 тыс. метров газопровода.

"Жители более 40 тыс. московских квартир получили обновленные высоконадежные системы газоснабжения", - уточнили в компании.

В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества на 2015-2044 годы замена внутридомовых систем газоснабжения в Москве ведется с июня 2017 года.

По нормативам замене подлежат внутридомовые газовые сети, срок эксплуатации которых превысил 30 лет.

Комплекс работ включает в себя установку современных кранов с тремя степенями защиты, диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок высокого качества с дополнительным ПВХ-покрытием, что надежно обеспечивает пожарную безопасность и защиту от блуждающих токов на долгие годы, пояснили в пресс-службе.

"Одновременно специалисты газового хозяйства Москвы проводят ревизию газовых приборов в квартирах. Такой подход позволяет обеспечить безопасность и надежность всей системы газораспределения в каждом многоквартирном доме", - отметил собеседник агентства.

По данным "Мосгаза", обновленные системы газоснабжения в рамках программы капремонта в ВАО получили 89 домов, в ЗАО - 45, в САО - 67, в СВАО - 11, в СЗАО - 18, в ЦАО - 57, в ЮВАО - 53, в ЮЗАО - 5, в ЮАО - 25.

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