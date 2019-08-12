Экс-замминистра культуры Пирумова отпустили под домашний арест

12.08.19 16:12

© РИА Новости. Антон Денисов

12 августа. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд в понедельник отказал в ходатайстве следственного комитета о продлении срока стражи бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову

"Суд отказал в ходатайстве следователя о продлении Пирумову меры пресечения в виде содержания под стражей, избрав в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 16 ноября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, также под домашний арест переведен другой фигурант дела, руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников.

"Отказывая в удовлетворении ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Пирумова, Колесникова, суд учел длительные сроки нахождения их под стражей, данные об обвиняемых, а также отметил неэффективную организацию предварительного следствия. К примеру, уголовное дело возбуждено 16 мая 2018, тогда как лингвистическая судебная экспертиза, результаты которой еще не получены, назначена лишь 28 января 2019", - пояснила Солопова.

Таким образом, Мосгорсуд не нашел существенных оснований для применения исключительной меры пресечения в виде заключения под стражу.

В прошлом году экс-чиновник был арестован по обвинению в хищении не менее 450 млн бюджетных рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. Весной нынешнего года следствие дополнительно вменило ему организацию преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). По этому делу Пирумов вину не признает.

Дорогомиловский суд Москвы 9 октября 2017 года приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей, признав его виновным в пяти эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму около 164 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в покушении на хищение (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ) денежных средств, которые были выделены из бюджета для реставрации различных культурных объектов.

При этом суд освободил чиновника от наказания за его фактическим отбытием под стражей в ходе следствия.

Еще семь фигурантов этого дела, получившего известность как "дело реставраторов", были приговорены к условным срокам или освобождены от реального наказания по тем же обстоятельствам, что и Пирумов.

После неоднократного оспаривания приговора экс-замминистра в различных инстанциях гособвинение добилось его ужесточения: Мосгорсуд 24 января 2019 года окончательно назначил Пирумову наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 1 млн рублей с лишением ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.

Преображенский суд 7 августа по ходатайству защиты освободил Пирумова от наказания по "делу реставраторов" условно-досрочно, учтя его признание вины и раскаяние, возмещение им ущерба министерству культуры, отсутствие взысканий за время нахождения в заключении, а также благотворительную деятельность.