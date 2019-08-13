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Девушка, пострадавшая при задержании 10 августа, отказалась от госпитализации

© РИА Новости. Виктор Толочко
13 августа. Interfax-Russia.ru - Дарья Сосновская, которую при задержании 10 августа сотрудник полиции ударил в живот, не стала оставаться в больнице, куда обратилась после того, как вновь почувствовала себя плохо.

"Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Татьяна Молоканова, сотрудничающая с "Зоной права".

По словам адвоката, такой диагноз Сосновской поставили врачи городской клинической больницы №67. "От госпитализации Дарья отказалась", - сообщила адвокат.

Таганский суд Москвы во вторник рассмотрит административное дело в отношении Сосновской.

В отношении девушки полиция составила административный протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга).

Наказание по данной статье влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Ранее Молоканова сообщала агентству, что Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела против ударившего ее сотрудника полиции по статье превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств (п "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным адвоката, в заявлении Сосновская указывает, что примерно в 20:10 мск в субботу она вышла из магазина и, двигаясь по улице Забелина, увидела, как сотрудники полиции ведут человека с признаками инвалидности, выворачивая ему руки. Девушка пояснила, что на ее замечание отпустить инвалида, полицейские не отреагировали.

"Пройдя несколько шагов, я обернулась и увидела, что на меня бегут сотрудники полиции в шлемах, масках, касках, бронежилетах и с дубинками. Полицейские подбежали ко мне и, не представившись, не предъявив мне своих служебных удостоверений, не предъявляя каких-либо требований, схватили меня за обе руки, в одной из которых был зонтик, и закрутили их резкими движениями за спину. От этого я испытала очень сильную боль, с меня на землю упали очки. Я крикнула, чтобы мне подняли мои очки. Сотрудники полиции поволокли меня в сторону автозака. В какой-то момент у сотрудника полиции, который выкручивал мне правую руку, упала на землю резиновая дубинка. Несмотря на то, что я не оказывала никакого сопротивления, указанный сотрудник полиции незаконно применил ко мне физическую силу, нанес удар кулаком руки в область живота справа", - говорится в заявлении Сосновской.

Далее она поясняет, что от удара испытала сильную боль и нехватку воздуха. Но кроме этого, отмечает задержанная, полицейские нанесли ей удар по голове, когда пытались посадить в автозак.

"11 августа в месте удара в живот сохранялась боль, а также очень сильно болела голова и тошнило. Поэтому я обратилась в травматологическое отделение городской поликлиники № 219 Москвы, где был поставлен диагноз: "ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб грудной клетки справа", - отмечает Сосновская.

Позже во вторник столичная полиция сообщила о проведении служебной проверки по данному инциденту.

"По факту применения физической силы в отношении девушки, задержанной за нарушение общественного порядка в ходе несогласованной акции 10 августа 2019 года, по решению руководства ГУ МВД России по Москве проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

В то же время в полиции заявили, что "информация, размещенная в СМИ, о личности сотрудника ГУ МВД России по Москве, якобы ударившего задержанную, не соответствует действительности, указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет".

Ранее в социальных сетях и СМИ распространялась версия о личности сотрудника полиции, ударившего девушку.

"Сообщаем, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности", - добавили в столичном главке.

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