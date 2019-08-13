Пострадавшие от взрывов под Ачинском подали более 850 заявлений на матпомощь

13.08.19 14:05

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

13 августа. Interfax-Russia.ru - Жители Ачинского района Красноярского края подали в органы соцзащиты более 850 заявлений на получение материальной помощи после взрывов на складе боеприпасов, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе правительства региона.

"На сегодняшний день рассмотрено 489 заявлений от жителей пострадавших территорий. По ним уже перечислено порядка 5 млн рублей из краевого бюджета. Еще 370 заявлений находятся на рассмотрении", - уточнил собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба краевой прокуратуры сообщает во вторник, что в результате выборочного опроса жителей прокуратура подтвердила реальное получение средств гражданами.

Также сотрудники прокуратуры следят за ходом восстановительных работ в населенных пунктах, затронутых взрывами.

Ранее со ссылкой на главу региона Александра Усса сообщалось, что все эвакуированные жители Ачинского района в результате ЧС на арсенале получат единовременную помощь в размере до 10 тыс. рублей, при потере или частичной утрате имущества - до 50 тыс. рублей из резервного фонда региона.

В первый раз пожар и взрывы произошли на складе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В деревне Каменка Ачинского района действует режим ЧС.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. Возникший после взрывов пожар ликвидировали.

По последним данным, во время первой волны взрывов погиб один человек и пострадали 14, во время второй волны травмированы 18 человек.