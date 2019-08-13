Участники из 190 стран мира приедут на шахматную олимпиаду в Ханты-Мансийск

13.08.19 15:28

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 августа. Interfax-Russia.ru - Гостями и участниками Всемирной шахматной олимпиады, которая пройдет в Ханты-Мансийске в августе 2020 года, станут более 3,5 тыс. человек из 190 стран мира, заявил директор департамента физкультуры и спорта Сергей Артамонов в ходе заседания оргкомитета соревнований во вторник.

По словам главы департамента, которые приводятся на сайте правительства ХМАО-Югры, гости будут размещены в восьми гостиницах, в том числе в строящейся олимпийской деревне на берегу реки Иртыш.

"В двух 25-этажных домах гостиничного типа, соответствующим стандартам 4-звездочного отеля, для участников будет подготовлено 720 квартир. Гостиницы будут введены в строй к маю следующего года", - отметил Артамонов.

Кроме того, на территории олимпийской деревни ведется строительство универсального спортивного комплекса общей площадью более 13 тыс. кв. метров, где будут проходить игры, также строятся здания экспоцентра и пункта питания.

Церемония открытия и закрытия шахматной олимпиады пройдет в комплексе "Арена-Югра", вмещающем 5,5 тыс. зрителей.

Артамонов также сообщил, что для гостей олимпиады на сценических и открытых площадках Ханты-Мансийска будет организована широкая культурная программа с элементами национальной культуры.

Всемирная шахматная олимпиада проводится раз в два года. Ханты-Мансийск в 2020 году во второй раз примет данные соревнования. В 2010 году в олимпиаде участвовали представители 149 стран мира.