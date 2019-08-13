ЦИК отказал в регистрации кандидатами в Мосгордуму Гудкову, Соловьеву и Кульневу

13.08.19 16:59

© РИА Новости. Алексей Куденко

13 августа. Interfax-Russia.ru - Центризбирком РФ официально отказал в регистрации кандидатами в Мосгордуму самовыдвиженцам Геннадию Гудкову (2 округ), Александру Соловьеву (3 округ) и Ивану Кульневу (23 округ).

Согласно выводам, сделанным на заседании ЦИК, у всех троих забракованных подписей оказалось больше, чем допускает закон. У Гудкова также допущено нарушение в справке о недвижимости и об обязательствах имущественного характера за пределами РФ. Гудков верно указал информацию о себе, но не указал данные о супруге - имущество в Болгарии.

"Завтра на заседании будем решать вопрос с Константином Янкаускасом. Мы рассмотрим все аспекты. Если есть хоть малейшая возможность, будем рассматривать", - сказала "Интерфаксу" глава ЦИК Элла Памфилова.

Жалоба Янкаускаса поступила в ЦИК по истечении положенного по закону 5-дневного срока. Однако отправлена по почте она была вовремя.