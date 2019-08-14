Трутнев предлагает внедрить новую систему управления лесным хозяйством Дальнего Востока

14.08.19 07:40

© РИА Новости. Алексей Никольский

14 августа. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил ввести на Дальнем Востоке космический мониторинг лесного хозяйства, а торговать лесом открыто на электронных аукционах.

"Лесное хозяйство у нас используется плохо. Около 1% России приносит лес, а леса в России 25% от всего лесного объема планеты Земля. Дикая диспропорция. Мы предлагаем на территории Дальнего Востока провести эксперимент", - сообщил Трутнев журналистам во Владивостоке.

Он предложил внедрить новую систему управления лесным хозяйством, основанную на данных космического мониторинга, которая позволит точно выявлять породный состав леса и предоставлять всю необходимую информацию для использования лесного участка.

Трутнев отметил, что рассматривается возможность изменения законодательства для использования новой системы.

"Мы можем это использовать, но сегодня это даже не предусмотрено законодательством. Можем мы поправить законодательство? Конечно можем", - сообщил он.

Также вице-премьер отметил, что лес должен распределяться на электронных аукционах.

"Мы исходим из того, что леса должны распределяться на электронных аукционах, прозрачно, а продаваться только через биржу. Тогда все начнет вставать на место. Преобразовывать это по стране долго, это очень большая работа. ", - отметил.

Он отметил, что пилотная программа уже разработана на Дальнем Востоке. Она будет опробована в регионе и в случае успешного применения опыт распределят на другие территории России.

"Будем предлагать на территории региона внедрить эту систему, посмотрим эффективность, и в случае, если она будет хорошо работать, распределим ее на другие части территории РФ. Я уверен в том, что она работать будет", - добавил полпред.

Также он отметил, что среди мер, которые необходимо принять в лесном хозяйстве - строительство лесных дорог.

"Мы готовы строить лесные дороги, потому что наши коллеги посчитали, они говорят, что механизм этот может быть окупаем. А если он окупаем, то деньг мы на это найдем, начнем это делать. Когда появятся лесные дороги,когда появятся хозяева,то и пожаров будет намного меньше", - отметил Трутнев.