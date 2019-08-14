Самый длинный маршрут московского метро запустят в 2021 году

14.08.19 09:45

© РИА Новости. Евгений Биятов

14 августа. Interfax-Russia.ru - Самый длинный маршрут столичной подземки объединит участки Большого кольца, Некрасовской и Солнцевской линий уже до конца 2021 года, сообщил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в среду.

"Темпы строительства Большой кольцевой линии позволяют нам планировать запуск самого длинного маршрута столичной подземки уже до конца 2021 года. С его запуском фактически будет организован транзитный проезд из "новой" Москвы через центр и север города на юго-восток", - заявил Хуснуллин.

По его словам, этот маршрут пройдет от станции "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии через станцию "Деловой центр", северную часть Большого кольца до станции "Нижегородской" и затем по "розовой" линии до "Некрасовки".

Глава стройкомплекса рассказал, что в этом году планируется завершить строительство станций метро "Авиамоторная" и "Лефортово" на БКЛ, а также участка Некрасовской линии от "Нижегородской" до "Косино", а в 2021 году северо-восточный участок Большого кольца. "При этом станции метро "Шереметьевская" и "Ржевская" сначала будут работать как "сквозные", а пассажиров примут в 2022 году", - подчеркнул заммэра.

"Таких сложных и протяженных маршрутов, охватывающих колоссальную территорию города, в московской подземке еще никогда не было", - подчеркнул Хуснуллин, добавив, что маршрут будет действовать до ввода в эксплуатацию всей кольцевой линии.

Ранее Хуснуллин сообщал, что Большую кольцевую линию планируется запустить в полном объеме до конца 2023 года. БКЛ будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км.

Управляющей организацией по строительству новых линий и станций московского метро является АО "Мосинжпроект".

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