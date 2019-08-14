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14.08.19 12:20
Первый фестиваль йоги для пенсионеров пройдет в подмосковном Домодедово
"Гостей фестиваля ожидают увлекательные мастер-классы по танцам, рукоделию и физической культуре. Начало фестиваля в 12:00 в городском парке "Елочки" в Домодедове. Вход свободный, занятие проводит опытный инструктор", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятии примет участие президент федерации йоги России Сергей Репин. Кроме того, как добавили в региональном ведомстве, в этом году на территории Подмосковья запланировано к проведению 11 массовых мероприятий, в которых примут участие более 7000 граждан старшего поколения.
"Как известно, для йоги старости не существует. Она способна принести пользу человеческому здоровью в любом возрасте. Её базовые упражнения направлены на восстановление энергии, силы и молодости", - приводятся в сообщении слова министра социального развития области Ирины Фаевской.
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