Первый фестиваль йоги для пенсионеров пройдет в подмосковном Домодедово

14.08.19 12:20

© РИА Новости. Александр Викулов

14 августа. Interfax-Russia.ru - Первый фестиваль йоги в рамках проекта "Активное долголетие" для граждан старшего поколения, в котором примут участие 500 пенсионеров, пройдет в подмосковном Домодедове 15 августа, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Московской области.

"Гостей фестиваля ожидают увлекательные мастер-классы по танцам, рукоделию и физической культуре. Начало фестиваля в 12:00 в городском парке "Елочки" в Домодедове. Вход свободный, занятие проводит опытный инструктор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии примет участие президент федерации йоги России Сергей Репин. Кроме того, как добавили в региональном ведомстве, в этом году на территории Подмосковья запланировано к проведению 11 массовых мероприятий, в которых примут участие более 7000 граждан старшего поколения.

"Как известно, для йоги старости не существует. Она способна принести пользу человеческому здоровью в любом возрасте. Её базовые упражнения направлены на восстановление энергии, силы и молодости", - приводятся в сообщении слова министра социального развития области Ирины Фаевской.