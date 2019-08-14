Томский губернатор раскритиковал реконструкцию трамвайных путей в региональном центре

14.08.19 13:06

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин остался недоволен реконструкцией трамвайных путей на улице Советской в региональном центре, которая станет дублером центрального проспекта Ленина, ожидающего масштабную реконструкцию.

В среду во время выездного совещания Жвачкин в беседе с подчиненными и мэром Томска Иваном Кляйном сообщил, что сначала обрадовался, узнав о начале работ по замене рельс на улице Советской, так как она, как ожидается, примет на себя часть транспортной нагрузки на период работ на проспекте Ленина.

"Я думал, что вы делаете это согласно нашей программе. По программе, рельсы должны быть уложены вровень с дорогой, чтобы машины могли ездить по рельсам. Объясните, почему вы уложили рельсы по старой технологии? Кстати, там даже дорнит (материал для создания водонепроницаемого разделительного слоя - ИФ) не уложили, и опять злосчастные одуванчики растут", - сказал глава региона.

Кляйн ответил, что изначальный проект не прошел госэкспертизу, "потому что невозможно там по современным требованиям сделать". В свою очередь Жвачкин выразил мнение, что такая ситуация произошла из-за разобщенной работы подразделений мэрии Томска.

"У вас рельсы меняет один департамент, а за дороги отвечает другой департамент. Когда я у дорожного департамента спрашиваю, почему они не строили, как договаривались, то они отметили, что не знали, что трамвайно-троллейбусное управление будет менять рельсы", - пояснил томский губернатор.

В связи с этим Жвачкин поручил подчиненным и Кляйну подготовить комплексный план по замене трамвайных путей в Томске.