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14.08.19 14:07

Многоэтажки, пострадавшие от взрывов в Каменке, отремонтируют к 25 августа

© РИА Новости. Даниил Сидоров
14 августа. Interfax-Russia.ru - Отремонтировать поврежденные кровли и полностью остеклить квартиры и подъезды в многоэтажных домах в деревне Каменка, пострадавшей в результате взрывов на складе боеприпасов, планируется до 25 августа, сообщил в среду официальный сайт Ачинского района Красноярского края.

Кроме того, в многоэтажных домах планируется заменить межкомнатные двери и перегородки. В частном секторе восстановят кровлю, остекление и ограждения. Кроме того, до 25 августа должен быть завершен монтаж новых пластиковых окон в школе, детском саду и фельдшерско-акушерском пункте.

В первый раз пожар и взрывы произошли на складе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В деревне Каменка Ачинского района действует режим ЧС. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели 9 августа. Возникший после взрывов пожар ликвидировали. В результате двух взрывов погиб один человек, еще 39 человек пострадали: 14 получили травмы при взрывах 5 августа, 25 человек пострадали в результате взрыва 9 августа.

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