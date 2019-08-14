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14.08.19 14:19
Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на продление ареста экс-министру Абызову
"Постановление Басманного суда оставлено без изменений, апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.
Ранее Басманный суд по ходатайству следствия оставил Абызова под арестом до 25 октября.
Согласно ходатайству следствия о продлении ареста Абызову, находясь на свободе, экс-министр может скрыться, попытаться уничтожить доказательства по делу, оказать давление на свидетелей, продолжить заниматься преступной деятельностью и иным образом помешать ходу расследования.
Абызову вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта, на следующий день Басманный суд санкционировал его арест.
По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил ОПС.
Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками путем обмана акционеров "СИБЭКО" и РЭС, осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.
Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.
Следствие настаивает на том, что деятельность "ОПС Абызова" не относилась к предпринимательской и была направлена исключительно на "цель преступного личного обогащения".
Следствие также утверждает, что деятельность преступного сообщества поставила под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".
Никто из обвиняемых не признает вину.
По словам самого Абызова, в рамках уголовного дела наложен арест на различные активы, связанные, в том числе с ним, более чем на 20 млрд рублей.
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