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14.08.19 14:19

Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на продление ареста экс-министру Абызову

© РИА Новости. Руслан Кривобок
14 августа. Interfax-Russia.ru - Московский городской суд признал законным продление сроков ареста до конца октября бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в организации преступного сообщества (ОПС) и особо крупном мошенничестве.

"Постановление Басманного суда оставлено без изменений, апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

Ранее Басманный суд по ходатайству следствия оставил Абызова под арестом до 25 октября.

Согласно ходатайству следствия о продлении ареста Абызову, находясь на свободе, экс-министр может скрыться, попытаться уничтожить доказательства по делу, оказать давление на свидетелей, продолжить заниматься преступной деятельностью и иным образом помешать ходу расследования.

Абызову вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта, на следующий день Басманный суд санкционировал его арест.

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил ОПС.

Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками путем обмана акционеров "СИБЭКО" и РЭС, осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.

Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Следствие настаивает на том, что деятельность "ОПС Абызова" не относилась к предпринимательской и была направлена исключительно на "цель преступного личного обогащения".

Следствие также утверждает, что деятельность преступного сообщества поставила под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".

Никто из обвиняемых не признает вину.

По словам самого Абызова, в рамках уголовного дела наложен арест на различные активы, связанные, в том числе с ним, более чем на 20 млрд рублей.

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