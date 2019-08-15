Отказ силовых установок стал причиной жесткой посадки на поле лайнера А-321

15.08.19 10:59

© РИА Новости. ГУ МЧС России по Московской Области

15 августа. Interfax-Russia.ru - При взлете самолета "Уральских авиалиний", выполнявшего рейс из "Жуковского" в Симферополь, стая птиц попала в оба двигателя, что вызвало отказ силовых установок, говорится в сообщении авиаперевозчика в Инстаграме.

"При взлете самолета, выполняющего рейс в Симферополь из "Жуковского", произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя. Произошел отказ силовых установок. Борт совершил вынужденную посадку", - сообщает авиакомпания.

"Самолет получил значительные повреждения и отстранен от полетов", - отметил авиаперевозчик.

"Пассажиры эвакуированы и в настоящий момент находятся в терминале аэропорта. Пассажиры на время задержки рейса обеспечены всеми положенными услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами", - говорится в сообщении.

По данным авиакомпании, в салоне самолета находилось 224 пассажира.

"Авиакомпания максимально задействует все резервы для скорейшей отправки пассажиров к местам следования и восстановления расписания полетов", - добавляется в сообщении.

Несмотря на то, что лайнер "Уральских авиалиний" А321 аварийно садился на кукурузное поле в Московской области с полными баками топлива, риска пожара не было, заявил "Интерфаксу" гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

"Нет, такого риска не было, пилоты все сделали по инструкции и при посадке заглушили двигатели", - сказал он "Интерфаксу", отвечая на вопрос о возможности возникновения пожара при посадке с полными баками, как это произошло 5 мая в аэропорту "Шереметьево".

По словам Скуратова, регламентное обслуживание самолета было произведено своевременно, борт был исправен.

"У нас (компании "Уральские авиалинии" - ИФ) очень сильный центр технического обслуживания. Все самолёты находятся в исправном состоянии и все виды обслуживания проходят своевременно", - заявил Скуратов.

Он отметил, что пассажирам "обязательно будут выплачены компенсации в соответствии с законодательством". В ближайшее время их доставят в Симферополь на дополнительном лайнере.

"Для того, чтобы пассажиры не испытывали неудобства, мы арендовали самолёт Boeing-777. На этом самолете из Домодедово мы увезем всех пассажиров в Симферополь и обратно", - сказал гендиректор.

Он уточнил, что авиакомпания приступит к транспортировке пассажиров после того, как службы аэропорта "отдадут багаж всем пассажирам".

Экипаж лайнера, по его словам, чувствует себя хорошо. Пострадавших среди них нет.

"Экипаж жив, здоров и бодр. Сейчас они проходят все собеседования со всеми необходимыми структурами в этой ситуации", - добавил Скуратов.

В Минздраве РФ уточнили, госпитализация после жёсткой посадки пассажирского самолета в Подмосковье потребовалась только одной женщине, 22 пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

"Все доставленные бригадами скорой медицинской помощи пассажиры осмотрены врачами Раменской центральной районной больницы. 22 гражданам помощь оказана амбулаторно, только одной пациентке, женщине 69 лет, потребовалась госпитализация", - сообщили в пресс-службе Минздрава России в четверг.

В сообщении отмечается, что жизни и здоровью женщины "ничего не угрожает, состояние расценивается как средней тяжести, ближе к удовлетворительному".

В аэропорту Жуковский продолжают дежурить две бригады скорой медицинской помощи, добавили в ведомстве.

Как сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы.

Как сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы. По данным Минздрава РФ, после аварийной посадки самолета в Подмосковье госпитализированы 23 пассажира из 226, в том числе девять детей.

Экипаж самолета А321 выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. Коммерческий директор "Уральских авиалиний" Кирилл Скуратов сообщил агентству, что часть пассажиров пересажена на другие рейсы, часть ждет резервного борта, который будет доставлен в течение дня.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).