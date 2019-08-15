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15.08.19 14:13

Около тысячи зарубежных участников выступят на фестивале "Спасская башня"

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
15 августа. Interfax-Russia.ru - Рекордное количество участников из разных стран выступит на фестивале военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади в Москве с 23 августа по 1 сентября.

"Особенностью фестиваля, на наш взгляд, является количество стран, которые примут участие. Количество участников только из-за рубежа достигло тысячи человек. Это, пожалуй, самое большое количество участников, которые приезжали к нам", - сказал комендант Московского Кремля Сергей Хлебников на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что в этом году в фестивале примет участие Международный кельтский оркестр волынок и барабанов, а также команда кельтских танцев.

Кроме того, на Красную площадь выйдет оркестр из КНР. "Из Китайской народной республики мы ждем оркестр Народа освободителя КНР - это наши друзья не по только форме, но и по содержанию", - сказал Хлебников.

"Мы ждем с большим нетерпением, поскольку мы с этим коллективом раньше не встречались, оркестр из Итальянской республики - оркестр Альпийских стрелков", - добавил Хлебников.

Также на Красной площади выступят два марширующих оркестра из Норвегии, военно-исторический оркестр из Египта, оркестры вооруженных сил Японии, Турции, Казахстана, Азербайджана.

"Мы приветствуем с особым чувством, и очень рады, военный оркестр национальной армии Корейской народно-демократической республики. Мы надеемся, что зрители будут приятно удивлены выучке, которую продемонстрируют наши коллеги", - сказал Хлебников.

Также на Красной площади выступит ансамбль корейских барабанов.

Художественный замысел выступлений на фестивале формируется заранее и посвящен либо какой-то исторической дате, либо отдельной теме, отметил Хлебников.

"В данном случае, я хочу сказать, художественный замысел нам подсказал в свое время первый художественный руководитель фестиваля Валерий Халилов, память которого мы чтим очень бережно и трепетно", - заявил он.

"Мы в этом году хотим показать, что военный оркестр может исполнить все - и бардовские песни, и эстрадные исполнения, и народные мотивы и песни, также вы услышите рок", - сказал Хлебников.

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