Фигуранта "дела Baring Vostok" Дельпаля отпустили из СИЗО под домашний арест

15.08.19 14:54

© РИА Новости. Илья Питалев

15 августа. Interfax-Russia.ru- Московский городской суд отменил решение о продлении срока ареста партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданину Франции Филиппу Дельпалю.

"Постановление Басманного суда отменить. Избрать в отношении Дельпаля меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 13 октября ", - огласил решение судья.

В ходе заседания прокурор и следователь согласились с позицией защиты о возможности смягчения обвиняемому меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Находиться под домашним арестом Дельпаль будет в столичной квартире в Денежном переулке.

Мосгорсуд также установил в отношении Дельпаля ряд ограничений. В частности, ему нельзя без письменного разрешения следователя покидать квартиру, запрещено общаться с кем-либо, кроме родственников, круг которых определен законом, адвокатов и контролирующих соблюдение меры пресечения сотрудников, получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, использовать интернет и средства связи за исключением случаев, когда ему будет необходимо вызвать скорую помощь, аварийную службу, позвонить следователю, адвокату или сотруднику контроля за его домашним арестом.

Дельпаль стал третьим фигурантом дела, содержащимся под домашним арестом. В апреле суд удовлетворил ходатайство следствия и отпустил из СИЗО главу Baring Vostok Майкла Калви и председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

Так называемое "дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля 2019 года. Фигурантами расследования стали шесть человек: основатель и старший партнер Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви, партнер по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров и бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев..

Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно материалам дела, с заявлением о преступлении 7 февраля 2019 года в ФСБ России обратился член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов, который заявил, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и ПКБ в 2015 году.

Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллектора.

Калви заявлял, что Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, в связи с чем не мог быть введен в заблуждение относительно параметров сделки.

Кроме того, по версии американского бизнесмена, уголовное дело стало инструментом борьбы Юсупова и его партнера, акционера "Восточного" Артема Аветисяна, в корпоративном конфликте, связанном с контролем над банком.

Кордичев - единственный из обвиняемых, кто признал вину.

В настоящее время по делу проводится оценочная экспертиза, которая установит стоимость пакета акций IFTG в период их передачи ПКБ "Восточному" и подписания отступного соглашения.