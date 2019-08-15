Пассажирам, отказавшимся лететь в Крым после ЧП в Жуковском, вернут деньги

15.08.19 14:39

© РИА Новости. Валерий Мельников

15 августа. Interfax-Russia.ru - Как минимум трое туристов после жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний" в Жуковском отказались лететь в Симферополь резервным бортом, туроператор обещает вернуть им деньги.

"У нас этим рейсом летело трое туристов - семья с восьмилетним ребенком. Ребенок получил легкое сотрясение мозга, его доставили в ближайший госпиталь. В итоге родители от поездки отказались", - рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Он подчеркнул, что туристы получат 100% компенсацию стоимости тура, выплата будет произведена уже 16 августа. Туристы планировали отдыхать в Крыму до 23 августа.

"Был запрос на дополнительные компенсации, за них ответственна авиакомпания. Мы обсуждаем с "Уральскими авиалиниями" этот вопрос. Решение по нему, вероятно, будет достигнуто на следующей неделе", - сказал Ромашкин.

По словам генерального директора юридического агентства "Персона Грата" Георгия Мохова, вопрос выплаты компенсаций туристам пока остается открытым.

"Надо смотреть, как поведет себя авиакомпания. Туристы могут обратиться к ней с вопросом компенсации физического и морального вреда. Если по какой-то причине перевозчик откажет, то идти в суд", - сказал он.

При этом выплаты организованным туристам, по его словам, зависят от ряда факторов. "Формально это чрезвычайная ситуация, туроператоры в ней не виноваты. Если путешественники решат прервать свой отдых, и это будет юридически обосновано, то ущерб возмещается", - отметил Мохов.

Пресс-секретарь российского союза туриндустрии Ирина Тюрина согласилась с тем, что туроператор не обязан возвращать деньги туристам. "Но я могу сказать, что нередко в подобных ситуациях позиция туроператора - это человеческий фактор, очень многое зависит от личных качеств руководителя компании. И пример с компанией "Дельфин" - яркое подтверждение. Понятно, что гендиректор мог поступить в строгом соответствии с договором - only business, но он понял психологическое состояние клиентов и пошел им навстречу. Опыт показывает, что туристы потом возвращаются к туроператорам, которые отнеслись к ним по-человечески", - подчеркнула она.

Самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, совершил аварийную посадку ранним утром в четверг в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 23 человека, среди которых девять детей. Они получили травмы легкие и средней тяжести.

По предварительным данным Росавиации, после отрыва лайнера от взлетно-посадочной полосы произошло столкновение со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Рядом с аэропортом Жуковский находятся несколько мусорных полигонов, на которых кормятся птицы.