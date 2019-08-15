Медведев поручил наградить экипаж севшего на поле лайнера А321

15.08.19 14:53

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

15 августа. Interfax-Russia.ru - Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству транспорта подготовить документы для представления к наградам членов экипажа самолета А321, предотвративших гибель людей при аварийной посадке в Московской области.

"Пусть разбираются специалисты в том, что произошло, по всем процедурам. Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки. По итогам рассмотрения этой ситуации необходимо, видимо, будет подготовить документы о том, чтобы их представить к государственным наградам", - сказал Медведев в четверг на заседании правительства РФ после доклада главы Минтранса Евгения Дитриха об аварийной посадке самолета "Уральских авиалиний", вылетевшего из аэродрома "Жуковский".

"Экипаж слаженно организовал эвакуацию по аварийным надувным трапам. Хотел бы подчеркнуть высочайшее мастерство и выдержку пилотов. Благодаря слаженным действиям экипажа - летного и кабинного - удалось предотвратить катастрофу, избежать большого числа жертв, сохранить жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа", - заявил Дитрих.

Министр доложил, что в 6:15 мск в четверг самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетал из аэропорта "Жуковский". Он следовал по маршруту Москва-Симферополь.

"На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели вызвало перебои в их работе и пожар. Экипаж принял решение совершить посадку перед собой", - сказал Дитрих.

Вынужденное приземление самолета произошло в 6:16 на кукурузном поле между ближним и дальним приводным маяком аэропорта, на удалении более одного километра от взлетно-посадочной полосы. Приземление было осуществлено с убранными шасси и с выключенными двигателями, отметил Дитрих.

Он напомнил, что на борту воздушного судна находилось 226 пассажиров, семь членов экипажа. В числе пассажиров было 35 детей, в том числе шесть грудных детей.