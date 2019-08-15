Пассажиров аварийно севшего лайнера А321 тремя рейсами отправят в Симферополь

15.08.19 15:38

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15 августа. Interfax-Russia.ru - Пассажиры лайнера А321 "Уральских авиалиний", аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье после попадания птиц в двигатели, будут отправлены Симферополь тремя рейсами. Вылеты планируются вечером в четверг из аэропортов "Домодедово" и "Жуковский", сообщила пресс-служба авиакомпании.

Все рейсы состоятся в четверг: Жуковский - Симферополь У6-230, Домодедово - Симферополь У6-35, и дополнительный рейс Домодедово - Симферополь У6-9105.

Согласно он-лайн табло на сайте "Уральских авиалиний", рейс из Жуковского запланирован на 16:40, вылет рейсов из Домодедово - в 18:00 и в 20:25.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские аваилинии", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, совершил аварийную посадку ранним утром в четверг в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадало 55 человек, в том числе 17 детей, госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.

По предварительным данным Росавиации, после отрыва лайнера от взлетно-посадочной полосы произошло столкновение со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.