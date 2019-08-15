Мэрия не согласовала митинг на площади Победы и шествие в центре Москвы на 24 августа

15.08.19 17:52

© РИА Новости. Александр Гальперин

15 августа. Interfax-Russia.ru - Мэрия Москвы отказалась согласовать две заявки на акции протеста в центре Москвы 24 августа группе заявителей, состоящей из незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева, координатора московского отделения "Открытой России" Татьяны Усмановой и помощницы экс-депутата Геннадия Гудкова Эльвиры Вихаревой, сообщила пресс-служба команды Дмитрия Гудкова.

"Проведение шествия по указанному маршруту создает помехи движению пешеходов и транспортных средств, в том числе специальных экстренных служб, ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в данном мероприятии", - такая формулировка содержится в ответе на заявку по шествию по бульварам.

На площади Победы, согласно ответу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы "запланировано проведение другого мероприятия".

Первая заявка предполагала шествие от улицы Каланчевская до улицы Маши Порываевой, проспекту Сахарова до Тургеневской площади. Вторая - митинг на площади Победы.

По обеим заявкам предлагается перенос мероприятия в Марьино.