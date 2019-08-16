Юные художники и музыканты из зоны паводка под Иркутском посетили музеи Москвы

16.08.19 08:42

© РИА Новости. Сергей Пятаков

16 августа. Interfax-Russia.ru - Ученики музыкальных и художественных школ из пострадавшего от наводнения города Нижнеудинска Иркутской области побывали в Москве, где посетили музеи, консерваторию и Останкинскую телебашню, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Инициатором и организатором поездки стал Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК). Наши дети смогли посетить объекты, которые видели только на картинках в учебниках", - цитирует пресс-служба министра культуры и архивов региона Ольгу Стасюлевич.

Группа из 15 детей в возрасте от 12 до 16 лет побывала в музеях Московского Кремля, Третьяковской галерее, музее музыкальных инструментов им. Гнесиных и Московской консерватории.

"Для юных художников особенно важно увидеть произведения великих мастеров живописи, для юных музыкантов - побывать в консерватории и узнать, что музыка может стать их профессией", - отмечается в сообщении

Педагоги ВГИК провели для юных талантов мастер-классы, а на студии "Союзмультфильм" им помогли нарисовать свою анимационную историю. Кроме того, во время обзорной экскурсии по Москве дети посетили Останкинскую телебашню.

Дети отправились в Москву 7 августа, и в пятницу, 16 августа, прилетели в Иркутск, где посетят музыкальный колледж, художественное и театральное училища, куда в будущем смогут поступить. После этого они на поезде поедут домой.

Масштабное наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.