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16.08.19 11:08
Путин отметил блестящий профессионализм первого замгендиректора "Интерфакса" Терехова
"Примите теплые поздравления с 80-летним юбилеем. Вас по праву считают блестящим профессионалом, журналистом, как говорится, от Бога. Коллеги и все, кому довелось с вами трудиться, ценят вашу безграничную преданность избранному делу, огромный вклад в развитие российских СМИ и неизменно доброжелательное отношение к людям", - говорится в телеграмме президента Терехову.
Президент пожелал юбиляру "дальнейших успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего".
Вячеслав Терехов родился 16 августа 1939 года в Москве. Закончил Исторический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Кандидат исторических наук.
Более 50 лет работает в информационной сфере.
В 1966-1976 гг. являлся старшим редактором Главной редакции иностранной информации ТАСС. После этого работал на Иновещании.
С января 1991 года работает в "Интерфаксе", освещая деятельность главы государства и высших органов государственной власти.
За многолетнюю журналистскую работу Терехов был награжден орденом "Дружбы народов", орденом "За личное мужество", орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, "Орденом Почета" и орденом "Александра Невского".
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