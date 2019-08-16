Новосибирская область в 2020 году ускорит расселение аварийного жилья

16.08.19 10:17

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 августа. Interfax-Russia.ru - Около семи тысяч человек предстоит переселить из аварийного жилья в Новосибирской области в 2019-2024 гг., сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов на пресс-конференции в новосибирском пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в пятницу.

"До 2024 года включительно задача расселить 108,8 тыс. кв. м (аварийного - ИФ) жилья, при этом мы расселим 7 тыс. жителей нашего региона. На эти цели федеральное правительство нам выделяет 3 млрд 992 млн рублей", - сказал он.

Он отметил, что в 2018 году переселение людей из аварийного жилья осуществлялось только за счет средств регионального и муниципальных бюджетов, с 2019 года переселение ведеится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Нам нужно до конца 2019 года как минимум 2 тыс. кв. м жилья аварийного расселить. Если говорить про этап 2019 - 2020 гг., то это 12 тыс. кв. м жилья - это минимум", - сказал он.

По его словам, в текущем году в рамках нацпроекта в Маслянинском районе области в поселке Бажинск бывшие обитатели аварийных домов уже получили ключи от квартир в новых кирпичных многоквартирных домах.

В целом, по его словам, в 2019 году в программе участвуют девять муниципалитетов региона.

"Несмотря на то, что Жилищный кодекс предусматривает разные формы расселения, мы все-таки делаем акцент на переселение граждан в новостройки. При этом мы приобретам жилье в уже построенных домах", - подчеркнул министр.