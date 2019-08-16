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16.08.19 10:24
Более 20 км русел рек очистят к 2023 году в Тульской области
"Согласно программе, к 2023 году протяженность расчищенных водных объектов должна достигнуть 21 км. В регионе уже расчищено более 18 км", - говорится в сообщении.
По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Дианы Гришиной, разработаны проекты по очистке русел рек Упа и Ока. Работы начнутся в 2020 году.
В настоящее время очищают пруд на ручье Рогожня в городском парке Тулы. На эти цели выделено 10 млн рублей. С помощью специального оборудования дно очищают от крупного мусора, затонувших деревьев, корней и покрышек. Затем начнется откачка ила. Его соберут в геотубы и вывезут на полигон. Работы планируют завершить до конца года.
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