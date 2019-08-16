Более 20 км русел рек очистят к 2023 году в Тульской области

16.08.19 10:24

© РИА Новости. Павел Лисицын

16 августа. Interfax-Russia.ru - Шесть проектов вошли в приоритетную программу "Экология" в Тульской области, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Согласно программе, к 2023 году протяженность расчищенных водных объектов должна достигнуть 21 км. В регионе уже расчищено более 18 км", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Дианы Гришиной, разработаны проекты по очистке русел рек Упа и Ока. Работы начнутся в 2020 году.

В настоящее время очищают пруд на ручье Рогожня в городском парке Тулы. На эти цели выделено 10 млн рублей. С помощью специального оборудования дно очищают от крупного мусора, затонувших деревьев, корней и покрышек. Затем начнется откачка ила. Его соберут в геотубы и вывезут на полигон. Работы планируют завершить до конца года.