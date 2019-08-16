Стаи чаек обнаружены в окрестностях мусорной станции вблизи "Жуковского"

16.08.19 10:52

© РИА Новости. Сергей Ермохин

16 августа. Interfax-Russia.ru - Подмосковные власти проверили орнитологическую ситуацию на станции по сортировке мусора "Экосервис", расположенной вблизи от аэропорта Жуковский, где накануне совершил аварийную посадку самолет, сообщил "Интерфаксу" министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

"На самом предприятии вчера птиц (...) не было, однако они могли и испугаться, поскольку там в то время работала тяжелая техника. При этом в окрестностях станции стаи все же были обнаружены", - сказал Куракин в интервью агентству.

Он добавил, что была также исследована ситуация на закрытом полигоне твердых коммунальных отходов "Сафоново" и свалке мусора на берегах озера Глушица.

"Ни там, ни там аномального скопления птиц не было", - сказал зампред.

Куракин отметил, что вывод о влиянии мусорных объектов, работающих вблизи аэропорта Жуковский, на его орнитологическую безопасность, может быть сделан оперативно, в пятницу, в день проверки межведомственной комиссией.

"Есть вероятность того, что этот вывод будет сделан сегодня. Потому что есть очевидные вещи, которые мы комиссионно установим", - сказал Куракин в интервью "Интерфаксу".

Он добавил, что в случае, если ситуация "не окажется очевидной", работа комиссии может занять несколько недель.

Как сообщалось, в пятницу мусорные объекты вблизи аэропорта Жуковский проверит комиссия из сотрудников подмосковных ведомств и Росприроднадзора.

Airbus-321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, совершил аварийную посадку утром 15 августа в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области на кукурузном поле. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.

Полная версия интервью с Куракиным доступна на сайте "Интерфакса".