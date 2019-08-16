|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.08.19 14:45
Проверка проводится по факту отравления подсолнечным маслом семи ульяновцев, двое из которых умерли
"Проверяется и версия об отравлении при употреблении растительного масла кустарного изготовления", - говорится в сообщении.
По информации следствия, среди пострадавших - двое детей, их жизнь вне опасности.
Ранее в пятницу со ссылкой на Минздрав региона сообщалось о смерти одного из госпитализированных с отравлением. Еще шестеро пострадавших остаются в больнице.
Основным симптомом у пациентов являются кровотечения различной локализации.
Все они, по информации Минздрава Ульяновской области, являются родственниками или коллегами по работе. На настоящий момент известно, что всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя.
По словам представитель областного Минздрава, еще 3 августа был зафиксирован аналогичный летальный случай - от похожих симптомов умерла женщина.
Прокуратура Ульяновской области также проводит проверку в связи с происшествием. Представитель надзорного ведомства уточнял, что прозвучавшее в местных СМИ предположение об отравленных ядом семечках подсолнечника "лишь на уровне домысла, поскольку точную причину отравления можно будет установить только по результатам экспертиз".
Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что в числе отравившихся семейная пара, их родители, двое детей и знакомый.
"Семья характеризовалась положительно. В связи с происшествием прокуратура региона проводит проверку", - добавил Зима.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket