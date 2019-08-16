Проверка проводится по факту отравления подсолнечным маслом семи ульяновцев, двое из которых умерли

16.08.19 14:45

© РИА Новости. Варвара Гертье

16 августа. Interfax-Russia.ru - Процессуальная проверка проводится по факту отравления неизвестным веществом нескольких жителей Ульяновска, двое из них скончались, сообщает пресс-служба СКР в пятницу.

"Проверяется и версия об отравлении при употреблении растительного масла кустарного изготовления", - говорится в сообщении.

По информации следствия, среди пострадавших - двое детей, их жизнь вне опасности.

Ранее в пятницу со ссылкой на Минздрав региона сообщалось о смерти одного из госпитализированных с отравлением. Еще шестеро пострадавших остаются в больнице.

Основным симптомом у пациентов являются кровотечения различной локализации.

Все они, по информации Минздрава Ульяновской области, являются родственниками или коллегами по работе. На настоящий момент известно, что всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя.

По словам представитель областного Минздрава, еще 3 августа был зафиксирован аналогичный летальный случай - от похожих симптомов умерла женщина.

Прокуратура Ульяновской области также проводит проверку в связи с происшествием. Представитель надзорного ведомства уточнял, что прозвучавшее в местных СМИ предположение об отравленных ядом семечках подсолнечника "лишь на уровне домысла, поскольку точную причину отравления можно будет установить только по результатам экспертиз".

Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что в числе отравившихся семейная пара, их родители, двое детей и знакомый.

"Семья характеризовалась положительно. В связи с происшествием прокуратура региона проводит проверку", - добавил Зима.