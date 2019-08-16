В тульской школе создан класс будущих оружейников

16.08.19 15:53

Фото с сайта правительства Тульской области

16 августа. Interfax-Russia.ru - На базе Центра образования N3 Тулы с сентября начнет работу класс будущих оружейников, сообщила пресс-служба областного правительства.

Соглашение об этом подписали в пятницу министерство образования Тульской области, администрация Тулы, Тульский государственный университет (ТулГУ), Тульский оружейный завод (ТОЗ) и Центр образования N3.

"Открывая профильный класс, ТОЗ возрождает традицию подготовки специалистов, начиная со школьной скамьи. Ведь именно на Тульском оружейном заводе в 1869 году была открыта первая школа оружейного мастерства. ТОЗ-класс объединит в своих стенах любознательных, талантливых старшеклассников, ориентированных на выбор профессий в оборонно-промышленном комплексе", - говорится в сообщении.

"Проект - не просто создание профильного физико-математического класса, а часть корпоративной системы непрерывного образования, направленной на формирование внешнего кадрового резерва предприятия и обеспечение притока высокообразованных выпускников, подготовленных к решению как текущих задач, так и реализации перспективных бизнес-проектов и программ", - цитирует пресс-служба слова директора Центра образования N3 Ольги Дивногорцевой.

Работа ТОЗ-класса предусматривает углубленное изучение предметов физико-математического профиля с использованием специальной литературы, активное консультирование по учебным программам преподавателями ТулГУ. Для ребят запланированы экскурсии на завод, встречи с молодыми специалистами, ветеранами оружейного дела.

Для выпускников школы предусмотрены целевые места в ТулГУ, а по окончанию вуза лучшие специалисты будут иметь преимущественное право при трудоустройстве на Тульский оружейный завод.

Зачисление в ТОЗ-класс будет проходить на конкурсной основе, по результатам ОГЭ и тестирования для определения уровня развития психологических функций, которые позволят осваивать физику и математику на достаточно высоком углубленном, профильном уровне в 10 и 11 классах.

Набор в ТОЗ-класс будет проходить по всей области.

Тульский оружейный завод основан в 1712 году, является одним из крупнейших в России производителей стрелкового вооружения. В настоящее время ТОЗ выпускает различные виды оружия - от сувенирного, охотничьего и боевого стрелкового до противотанковых управляемых ракет. Всего в регионе действует 25 предприятий оборонно-промышленного комплекса.