Открытие сезона охоты в ряде регионов РФ откладывается из-за лесных пожаров

16.08.19 16:46

© РИА Новости. Игорь Агеенко

16 августа. Interfax-Russia.ru - Министерство природных ресурсов и экологии РФ поручило лесным ведомствам перенести открытие летне-осеннего сезона охоты до снятия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионах, где он введен из-за природных пожаров.

"В связи с календарным открытием летне-осеннего сезона охоты в субъектах РФ, Федеральный штаб поручил всем заинтересованным ведомствам регионов с установленным режимом чрезвычайной ситуации перенести сроки охоты до снятия режима ЧС на соответствующих территориях", - сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

Уточняется, что режим ЧС введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Иркутской области, в двух муниципальных районах Бурятии. Особый противопожарный режим введен в 41 субъекте РФ.

По данным федеральной "Авиалесоохраны", всего на территории России действует 148 лесных пожара на площади 244 тыс. 556 гектаров.