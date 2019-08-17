Восемь человек пострадали в массовом ДТП под Рязанью, один погиб

17.08.19 21:11

© РИА Новости. Саид Царнаев

17 августа. Interfax-Russia.eu - Полиция в Рязанской области устанавливает обстоятельства ДТП с участием пяти машин, в результате которого один человек погиб и восемь пострадали.

"Авария произошла днем в субботу на мосту через реку Ока на 68-м километре трассы Спас-Клепики - Рязань. В результате ДТП один человек погиб и восемь пострадали", - сообщила пресс-служба регионального УМВД.