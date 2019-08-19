МЭР против идеи ужесточения для банков системы отчислений повышенных взносов в ССВ

19.08.19 09:06

© РИА Новости. Владимир Песня

19 августа. Interfax-Russia.ru - Минэкономразвития выступило против идеи депутатов и ЦБ РФ ужесточить для банков систему отчислений повышенных взносов в фонд страхования вкладов.

В марте этого года Банк России предложил снизить пороговые значения превышения базового уровня доходности вкладов, установленные в целях уплаты банками дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов. В июле соответствующие поправки в закон о страховании вкладов физлиц внесли депутаты Госдумы Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский, Олег Николаев и Валерий Гартунг.

Сейчас дополнительный взнос должны уплачивать банки, завышающие ставки по сравнению со среднерыночным уровнем на 2-3 процентных пункта (п.п.), повышенный дополнительный - завышающие ставки не менее чем на 3 п.п., а также кредитные организации с неустойчивым финансовым положением.

Регулятор и депутаты предлагают снизить диапазон завышений для уплаты дополнительной ставки взносов до 1,15-1,7 п.п., для повышенной дополнительной ставки страховых взносов - до 1,7 п.п. По сути, ЦБ хочет снизить порог, начиная с которого ставки считаются завышенными и возникает необходимость уплаты дополнительных взносов в фонд. При этом, по мнению Банка России, предлагаемые изменения в основном не влияют на общий уровень текущих процентных ставок по вкладам физлиц. Ожидается, что в случае принятия законопроекта, он вступит в силу по истечении 180 дней с даты подписания.

Сейчас базовая ставка страховых взносов банков в фонд страхования вкладов (0,15%), а также дополнительная (50% базовой ставки) и повышенная дополнительная (500% базовой ставки) ставки находятся на максимально допустимом законом уровне.

Минэкономразвития не поддержало идею ужесточить схему отчислений повышенных взносов в систему страхования вкладов, с отзывом министерства на законопроект (от 15 августа) ознакомился "Интерфакс".

Минэкономразвития отмечает, что снижение пороговых значений при неизменности политики банков по определению ставок по депозитам приведет к росту отчислений банков в фонд страхования вкладов и может способствовать снижению дефицита этого фонда.

"В то же время необходимо отметить, что базовый уровень доходности вкладов рассчитывается как среднеарифметическое значение ставки из максимальных процентных ставок за предыдущий месяц по вкладам в банках, которые привлекли в предыдущем месяце в совокупности две трети общего объема вкладов населения в банках России. Две трети общего объема вкладов населения в российских кредитных организациях в настоящее время приходится на ограниченный круг банков (не более пяти). Ужесточение пороговых значений для повышенных отчислений в фонд обязательного страхования вкладов существенно ограничит возможности привлечения депозитов на выгодных для клиентов условиях всеми другими банками", - указывает министерство.

Учитывая, что в соответствии со структурным анализом балансового отчета кредитных организаций на 1 августа 2019 года доля привлеченных средств в пассивах банков составляет более 60%, это существенно снизит их конкурентоспособность, полагают в Минэкономразвития.

"Принимая во внимание, что ставка по депозитам является одним из ключевых инструментов привлечения клиентов, такие изменения, ухудшающие положение большинства банков, требуют существенного обоснования, в том числе в части подтверждения обоснованности приведенных расчетов, касающихся снижения пороговых значений, включая обоснование конкретных величин снижения. В связи с изложенным, а также отсутствием расчета и финансово-экономического обоснования расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, необходимых для реализации проекта федерального закона, Минэкономразвития России не поддерживает проект федерального закона", - говорится в отзыве.