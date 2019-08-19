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Госдума вернётся к вопросу о "фейках" в топе "Яндекса" в октябре

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
19 августа. Interfax-Russia.ru - Совет Госдумы в понедельник отложил на октябрь рассмотрение вопроса о появлении фейковых новостей в топе "Яндекса", чтобы иметь возможность обсудить эту тему с журналистами, экспертами и новостными агрегаторами, сообщили журналистам в пресс-службе нижней палаты парламента.

"На Совете Госдумы первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев при обсуждении повестки поднял вопрос о "фейковых" новостях, в том числе в новостным агрегаторах. И этот вопрос было принято всесторонне изучить с тем, чтобы при обсуждении и принятии решения можно было заранее встретиться предварительно с представителями СМИ и, прежде всего, думского пула, а также с представителями экспертного сообщества, самих новостных агрегаторов и вернуться к обсуждению этого вопроса после всех этих консультаций уже ориентировочно в октябре", - сообщили в пресс-службе Госдумы в понедельник.

Там уточнили, что, в частности, будут приглашены представители "Яндекса".

На заседании Совета Думы первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что "депутатов волнует тема фейков особенно, когда они уже опровергнуты, а новость продолжает присутствовать в топах", сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.

По данным Роскомнадзора, на сегодняшний день в реестр новостных агрегаторов включены информационные ресурсы Smi2.ru, news.rambler.ru, news.mail.ru, news.yandex.ru.

Как сообщалось, основной темой внеочередного заседания Совета Думы в понедельник по предложению всех политических фракций должны были стать материалы в связи с иностранным вмешательством во внутренние дела РФ.

Также Совет должен был обсудить ситуацию с продвижением новостным агрегатором "Яндекса" информации о якобы имеющей место инициативе по запрету использования старых автомобилей.

"Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей. Принципы свободы слова и информации не должны использоваться для распространения ложных новостей и создания фиктивной повестки", - сказал ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Исаев пояснил, что тема "искажения информации" поднята рядом депутатов Госдумы.

"В связи с данным вопросом обсуждался также законопроект Антона Горелкина об ограничении иностранного участия в значимых информационных ресурсах. В подобных ситуациях может быть усмотрен элемент иностранного вмешательства", - сказал депутат.

В пресс-службе "Яндекса" пояснили "Интерфаксу", что новостной агрегатор интернет-компании собирает все новости о конкретном событии от сообщений СМИ с лицензией, при этом "их заголовки и фрагменты показываются в топе в неизменном виде".

"Наш алгоритм прозрачен, а факторы, влияющие на попадание новостей в топ, есть в открытом доступе. Сообщения о событиях ранжируются таким образом, чтобы дать пользователю в первую очередь ссылки на новости от известных и уважаемых СМИ", - отметили в "Яндексе".

Согласно внесенному 26 июля депутатом Горелкиным законопроекту, "сайт и (или) страница сайта в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, использование которых предоставляет их владельцу возможность сбора информации о пользователях, находящихся на территории РФ, могут быть признаны значимыми информационными ресурсами для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных".

Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юрлицо или гражданин РФ, при этом долю иностранного участия в российском юридическом лице предлагается ограничить 20% голосующих акций. Решение о признании информационного ресурса значимым будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора. Согласно законопроекту, если правительственная комиссия признает владельца значимого информационного ресурса не исполняющим требования о владении, реклама на таком информационном ресурсе будет запрещена.

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