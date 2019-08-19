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19.08.19 15:03
Самое большое в России граффити с Гагариным нарисовали в Подмосковье
"На фасаде дома №25 по улице Кутузовская в рамках фестиваля "Urban Morphogenesis" появился портрет человека, который прославил нашу страну на весь мир - Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Высота граффити составляет 60 метров - это самое большое портретное изображение легендарного летчика-космонавта в России", - приводятся в сообщении слова главы городского округа Андрея Иванова.
В пресс-службе уточняют, что его автор - итальянский художник Йорит Агоч.
Международный фестиваль уличного искусства "Urban Morphogenesis" в Одинцово проходит в течение августа. В рамках него художники из разных стран нарисуют граффити на 30 домах в микрорайоне Новая Трехгорка.
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