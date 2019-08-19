Думская комиссия выслушает журналистов и дипломатов, участвовавших в несанкционированных акциях

19.08.19 15:13

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

19 августа. Interfax-Russia.ru - Комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России будет приглашать сотрудников посольств, а также представителей СМИ, которые имеют отношение к несанкционированным акциям, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы это обсуждали на Совете Государственной думы. Принято единогласное решение рекомендовать комиссии в обязательном порядке приглашать представителей тех СМИ, которые себе позволили делать заявления, осуществлять призывы, связанные с нарушением законов Российской Федерации и фактически вмешались в наши внутренние дела. Конечно, мимо таких фактов никто не пройдет", - сказал Володин журналистам в понедельник по итогам внеочередного заседания Совета думы в понедельник.

Также, добавил он, это касается посольств, "которые размещали информацию".

"Работники посольств, которые участвовали в том числе массовых мероприятиях, где-то участвовали непосредственно в организации, раздавали методички. Эта также тема обсуждалась, и все считают, что необходимо приглашать и работников посольств, и представителей - тех, кто отвечает за эту работу", - добавил он.

Он уточнил, что на Совете Думы обсуждалась предложение пригласить представителей Deutsche Welle и посольства Соединённых Штатов Америки, "учитывая, что есть информация, что и Госдеп, и посольства, и средства массовой информации, аффилированные с государственными фондами США, делают все для того, чтобы вмешаться во внутренние дела Российской Федерации, формировать мнение".

Ранее в понедельник Володин сообщил, что депутаты будут отозваны из отпусков для того, чтобы приступить к работе в комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ.

"Комиссия начнет работу незамедлительно, депутаты будут отозваны от отпусков с тем, чтобы первое заседание состоялось уже на этой неделе", - сказал Володин журналистам.