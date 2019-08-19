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19.08.19 15:18

Силачи из разных регионов РФ примут участие в "Богатырских играх" в Подмосковье

© РИА Новости. Алексей Павлишак
19 августа. Interfax-Russia.ru - На набережной озера Сенеж в подмосковном Солнечногорске впервые пройдет турнир по силовому экстриму "Богатырские игры", сообщили в пресс-службе администрации городского округа Солнечногорск.

"Командный турнир по силовому экстриму "Богатырские игры. Солнечногорск-2019" впервые будет организован в День Солнечногорья 24 августа. На соревнования приедут 10 сильнейших атлетов из пяти регионов России: Владимирской, Ярославской, Нижегородской и Московской областей, а также Республики Крым", -говорится в сообщении.

Участники посоревнуются в четырех дисциплинах. Им предстоит поднять бревно весом 140 кг, тянуть пассажирский автобус и внедорожники, а также выталкивать друг друга бревном из круга.

Победившая команда получит 100 тыс. рублей, кубок и медали.

Среди участников - победители и призеры международных турниров. За команду Владимирской области выступит заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, чемпион Европы по тяжелой атлетике Алексей Ловчев. Московскую область представит победитель и призер международных турниров по силовому экстриму Игорь Педан.

Судить соревнования будут мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Владимир Калиниченко и Александр Клюшев, по бодибилдингу и пауэрлифтингу Михаил Сидорычев, чемпион мира по армрестлингу Денис Цыпленков и чемпион мира по силовому экстриму Александр Лысенко.

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