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20.08.19 10:57
Форум "Территория смыслов" в Подмосковье посетили около 6 тыс. человек
"За время проведения на площадке мастерской управления "Сенеж" собрались порядка шести тысяч молодых специалистов из разных уголков страны. (...) Всего за время форума Федеральное агентство молодежи выдало сертификаты на грантовую поддержку суммой около 70 млн рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что последняя смена "Экосреда - Экология", которая закрылась 19 августа, объединила около тысячи молодых специалистов.
Всего на форуме было организовано шесть профильных смен: "Россия - страна возможностей", "Экосреда - образование", "Экосреда - Волонтеры", "Экосреда - Политика", "Экосреда - ИТ" и "Экосреда - Экология".
На каждой из них участникам была предоставлена возможность в рамках грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи защитить как индивидуальные, так и командные проекты.
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