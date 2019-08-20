Столичный производитель хлеба получит поддержку правительства Москвы

20.08.19 11:21

© РИА Новости. Илья Питалев

20 августа. Interfax-Russia.ru - ЗАО "Хлебозавод № 22" подтвердил статус промышленного комплекса, благодаря чему предприятие продолжит получать налоговые льготы от столичного правительства, сообщил "Интерфаксу" глава департамента инвестиционной и промполитики Москвы Александр Прохоров.

"Статус промышленного комплекса позволяет предприятию сокращать налоговую нагрузку компании до 25%. Чтобы получить специальный статус промкомплекса, производство должно соответствовать определенным показателям, среди которых в расчете на гектар площади: объем инвестиций, объем выручки от производственной деятельности, размер фонда оплаты труда. Также учитывается средний уровень зарплаты", - рассказал Прохоров во вторник.

По его словам, в настоящий момент на "Хлебозаводе № 22" работает 579 человек, средняя заработная плата превышает 50 тыс. рублей.

"За 2018 год предприятие инвестировало в собственное развитие 23 млн рублей, эти средства пошли на приобретение современного производственного оборудования", - сообщил Прохоров.

В последний год на предприятии в эксплуатацию введены модульный реверсивный транспортер, линия Кенинг, тестоокруглители, тестоделители, сахарожирорастворители, льдогенератор и другое дополнительное оборудование.

В 2019-2022 годах предприятие планирует инвестировать до 50 млн рублей в улучшение условий труда сотрудников: планируется приобрести оборудование раздевалок с современной системой вентиляции и новыми душевыми кабинами, а также приобрести новые чиллеры для охлаждения и подогрева воды, тестоделители, компрессоры для подготовки воздуха в складе бестарного хранения муки и другое оборудование.