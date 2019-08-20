Слишком много воды: более 500 домов и почти 1,5 тыс. подворий подтопили ливни в Приморье
  
Сократить расходы: новую платную трассу "Москва-Казань" предлагают укоротить до Владимира
   
В рамках комиссии: свалки около Жуковского проверят после ЧП с A321
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
20.08.19 13:25

Титов нашел недочеты в законопроектах о "регуляторной гильотине"

© РИА Новости. Владимир Астапкович
20 августа. Interfax-Russia.ru - Бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал подготовленные Минэкономразвития проекты федеральных законов "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" и "Об обязательных требованиях в РФ".

"Законопроект (о государственном и муниципальном контроле - ИФ) отличается чрезвычайной неопределенностью: решение многих важных вопросов оставляется на усмотрение административных органов", - отмечается в отзыве Титова, направленном заместителю председателя правительства РФ Константину Чуйченко, выдержки из которого представили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Титов отметил, что в законопроекте должностным лицам дается право, в случае, если определенные отношения не урегулированы законодательством, действовать "исходя из принципов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, установленных главой 2 законопроекта". Не упоминается презумпция добросовестности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Вместо нее говорится о толковании "всех сомнений в нарушении обязательных требований" в пользу контролируемого лица.

Контрольно-надзорные органы наделяются правом блюсти "и иные охраняемые законом ценности", однако понятие "охраняемых законом ценностей" не определено, что "делает законопроект непредсказуемым для бизнеса".

Титов обратил внимание на то, что в законопроекте, по сравнению с законом №294-ФЗ, из числа оснований, по которым проверка признается недействительной, исчезли: "требование документов, не относящихся к предмету проверки"; "проведение проверки без распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора).

Касаясь законопроекта "Об обязательных требованиях в РФ ", Титов обратил внимание на то, что там понятие "обязательных требований" сузилось до требований, установленных нормативными правовыми актами. "Из него исчезли СанПины, ГОСТы, международные стандарты и т.д. Соответственно, на них не распространяются новые принципы регулирования (актуализация, категорирование, оценка регулирующего и фактического воздействия, единый реестр требований)", - отмечает он.

Титов предложил также узаконить участие предпринимательских объединений в обсуждении реформы контрольно-надзорной деятельности, создать при правительстве РФ Общественный деловой совет.

14 августа этого года Чуйченко заявил, что правительство РФ намерено запустить осенью 2019 года переходный период в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД), так называемой "регуляторной гильотины". Какие-то отдельные мероприятия по плану будут запущены уже в сентябре и октябре

Работа по отказу от устаревших нормативных актов началась в начале 2019 года, после того как президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям. Такой подход получил название "регуляторной гильотины".

Провести реформу надо к 1 января 2021 года. Предполагается, что все действовавшие ранее обязательные требования, которые не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.08.19 16:16
СПЧ просит глав МВД, Росгвардии и СКР проверить информацию о необоснованном применении силы к митингующим в Москве
.
  20.08.19 15:21
Собянин: пересадки с МЦД на метро будут бесплатными
.
  20.08.19 14:15
Путину доложили об инциденте с полицейским, ударившим девушку на акции в Москве
.
  20.08.19 13:45
В мэрии рассказали о праздновании 872-летия Москвы
.
  20.08.19 11:37
Собянин отменил обязательные медсправки для дошколят накануне учебного года
.
  20.08.19 11:23
Власти Москвы одобрили продление Коммунарской линии метро до Троицка
.
  20.08.19 11:21
Столичный производитель хлеба получит поддержку правительства Москвы
.
  20.08.19 10:42
День российского флага отметят на проспекте Сахарова в Москве 24 августа
.
  20.08.19 09:29
В столичном музее-заповеднике "Царицыно" отреставрируют плотину
.
  20.08.19 09:09
Марк Захаров госпитализирован с подозрением на воспаление легких


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket