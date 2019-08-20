Титов нашел недочеты в законопроектах о "регуляторной гильотине"

20.08.19 13:25

© РИА Новости. Владимир Астапкович

20 августа. Interfax-Russia.ru - Бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал подготовленные Минэкономразвития проекты федеральных законов "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" и "Об обязательных требованиях в РФ".

"Законопроект (о государственном и муниципальном контроле - ИФ) отличается чрезвычайной неопределенностью: решение многих важных вопросов оставляется на усмотрение административных органов", - отмечается в отзыве Титова, направленном заместителю председателя правительства РФ Константину Чуйченко, выдержки из которого представили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Титов отметил, что в законопроекте должностным лицам дается право, в случае, если определенные отношения не урегулированы законодательством, действовать "исходя из принципов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, установленных главой 2 законопроекта". Не упоминается презумпция добросовестности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Вместо нее говорится о толковании "всех сомнений в нарушении обязательных требований" в пользу контролируемого лица.

Контрольно-надзорные органы наделяются правом блюсти "и иные охраняемые законом ценности", однако понятие "охраняемых законом ценностей" не определено, что "делает законопроект непредсказуемым для бизнеса".

Титов обратил внимание на то, что в законопроекте, по сравнению с законом №294-ФЗ, из числа оснований, по которым проверка признается недействительной, исчезли: "требование документов, не относящихся к предмету проверки"; "проведение проверки без распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора).

Касаясь законопроекта "Об обязательных требованиях в РФ ", Титов обратил внимание на то, что там понятие "обязательных требований" сузилось до требований, установленных нормативными правовыми актами. "Из него исчезли СанПины, ГОСТы, международные стандарты и т.д. Соответственно, на них не распространяются новые принципы регулирования (актуализация, категорирование, оценка регулирующего и фактического воздействия, единый реестр требований)", - отмечает он.

Титов предложил также узаконить участие предпринимательских объединений в обсуждении реформы контрольно-надзорной деятельности, создать при правительстве РФ Общественный деловой совет.

14 августа этого года Чуйченко заявил, что правительство РФ намерено запустить осенью 2019 года переходный период в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД), так называемой "регуляторной гильотины". Какие-то отдельные мероприятия по плану будут запущены уже в сентябре и октябре

Работа по отказу от устаревших нормативных актов началась в начале 2019 года, после того как президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям. Такой подход получил название "регуляторной гильотины".

Провести реформу надо к 1 января 2021 года. Предполагается, что все действовавшие ранее обязательные требования, которые не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу.